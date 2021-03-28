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Тази нощ преминахме към лятното часово време

28 март 2021 09:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 23
Преместихме часовника с един час напред

Тази нощ, в 3:00 часа, преминахме към лятното часово време.

Трябва да преместим стрелките на часовниците с час напред, припомнят от Българския институт по метрология.

През март 2019 Европейският парламент гласува за отпадането на сезонната смяна на часа.

Държавите членки трябваше сами да решат дали да преминат изцяло на лятно или на зимно часово време, но заради Ковид пандемията, това така и не се случи.

Източник: БНР
Снимка: Станимир Петков

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