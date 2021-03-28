Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 29.03-04.04.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 33

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 29 март до 4 април 2021 г.?

Прясно пилешко филе от гърди от нашата витрина – 6,75 лв. за кг.

Натрошено сирене от краве мляко „Родопско чудо“ – 4,99 лв. за 800 грама

Кашкавал от краве мляко „Саяна“ – 10,99 лв. за кг.

Салата Снежанка – 2,99 лв. за кг.

Къдрава маруля клас 1 – 0,49 лв. за брой

Бира „Загорка“ – 1,85 лв. за 2 литра

Нарязан хляб „Добруджа“ – 0,79 лв. за 650 грама

Брашко „София МЕЛ“ класик тип 500 – 2,19 лв. за 2 кг.

Млечен десерт различни видове – 0,79 лв. за 200 грама

Йогурт сметана – 3,99 лв. за кг.

Нахут – 0,99 лв. за 425 мл.

Пикантни каперси капоти – 1,69 лв. за 100 грама

Сушени домати – 2,49 лв. за 280 грама

За повече информация на страницата на Кауфланд от понеделник: https://www.kaufland.bg/