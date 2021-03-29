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Сливен. Новини от източника. Последни новини
983 са новите случаи на коронавирус у нас през изминалото денонощие, 17 от тях в Сливенско
983 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 4094 теста (2487 са PCR, а 1607 са бърз антигенен тест). Това прави 24% от тестваните, сочат данните в Националната информационна система
Така от началото на пандемията те вече са 328 753, като активните са 66 682.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Бургас – 89; Варна – 91; Велико Търново – 28; Видин – 1; Враца – 21; Габрово – 4; Добрич – 8; Кърджали – 4; Кюстендил – 18; Ловеч – 24; Монтана – 2; Пазарджик – 21; Перник – 30; Плевен – 29; Пловдив – 65; Разград – 12; Русе – 32; Силистра – 9; Сливен – 17; Смолян – 14; София област – 47; София град – 318; Стара Загора – 65; Търговище – 11; Шумен – 10; Ямбол – 13.
Общият брой на излекуваните лица е 249 361, от които 457 са регистрирани през последното денонощие.
9 839 са общо пациентите с потвърден COVID-19, настанени в болници, 773 от тях се намират в интензивни отделения.
436 541 са общо поставените у нас дози от ваксините срещу коронавирусна инфекция към момента, 2 383 от които са поставени през изминалите 24 часа. 88 214 души са ваксинирани с две дози.
Снимка: Станимир Петков