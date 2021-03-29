Изложение за бизнес и екология, околна среда и здраве

Асоциация на еколозите преди около 1 час, брой четения: 15 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 15

Ако желаете да се включите в едно водещите събития за Централна и Източна Европа по отношение на екология и околна среда - бизнес изложение, конференции, партньорства, срещи. АСЕКОБ ще окаже съдействие на колеги, които имат проблем в комуникацията с партньорите.

За регистрация - https://2021.okoindustria.hu/en/?grsf=1q3tn8