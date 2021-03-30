Магаре изяде предизборен плакат на ГЕРБ, подозират, че е сдъвкало и други

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 71 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 71

В социалните мрежи се разпространява видеоклип, на който се вижда как магаре изяжда предизборен плакат на коалицията ГЕРБ-СДС.

Не е известно от кое населено място е видеото, но коментарите са различни.

"Сигурно магарето вече е сдъвкало плакатите на другите партии", пишат зрители.