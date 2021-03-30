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Магаре изяде предизборен плакат на ГЕРБ, подозират, че е сдъвкало и други

30 март 2021 11:22, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 71
Кадър от видеоклипа

В социалните мрежи се разпространява видеоклип, на който се вижда как магаре изяжда предизборен плакат на коалицията ГЕРБ-СДС.

Не е известно от кое населено място е видеото, но коментарите са различни.

"Сигурно магарето вече е сдъвкало плакатите на другите партии", пишат зрители.

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