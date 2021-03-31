Прекъсване на водоподаването в част от Индустриална зона

ВиК-Сливен преди 29 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 10

Днес 31.03 /сряда/ поради извършване на ремонтни работи е прекъснато водоподаването в района на "Самуиловско шосе" до 14.00ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.