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Земетресение в морето край Кушадасъ

31 март 2021 09:23, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 28
Земетресение

Земетресение с магнитуд 3.7 бе регистрирано край турския егейски курорт Кушадасъ (в окръг Айдън), съобщи турската правителствена Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), цитирана от телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Епицентърът на труса е бил в морето край Кушадасъ на дълбочина 6.96 км. Земетресението е станало късно снощи - в 23:54 ч.

Няма данни за ранени и за нанесени материални щети при труса, който е предизвикал притеснение сред населението.

Източник: БТА
Снимка: Станимир Петков

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