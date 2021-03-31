Земетресение в морето край Кушадасъ

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 28

Земетресение с магнитуд 3.7 бе регистрирано край турския егейски курорт Кушадасъ (в окръг Айдън), съобщи турската правителствена Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), цитирана от телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Епицентърът на труса е бил в морето край Кушадасъ на дълбочина 6.96 км. Земетресението е станало късно снощи - в 23:54 ч.

Няма данни за ранени и за нанесени материални щети при труса, който е предизвикал притеснение сред населението.