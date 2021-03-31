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Сливен. Новини от източника. Последни новини

На 12 април в Сливен се възстановява Синята зона

31 март 2021 17:36, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38
Сливен - снимката е илюстративна

Синята зона в Сливен ще бъде възстановена на 12 април - понеделник, съобщиха от Общинското предприятие „Градска мобилност“. До тогава са продължени някои от мерките, въведени от Министерството на здравеопазването.

Снимка: Станимир Петков

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