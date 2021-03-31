На 12 април в Сливен се възстановява Синята зона

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Синята зона в Сливен ще бъде възстановена на 12 април - понеделник, съобщиха от Общинското предприятие „Градска мобилност“. До тогава са продължени някои от мерките, въведени от Министерството на здравеопазването.