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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 01.04.2021

01 април 2021 08:54, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 час, брой четения: 56

No. Дата Длъжност Образование

320 1.3.2021 машинен оператор шиене средно

322 1.3.2021 обслужващ бензиностанция средно

323 1.3.2021 работник доработка тъкани средно

324 1.3.2021 оперативен счетоводител висше

380 8.3.2021 готвач средно

381 8.3.2021 помощник готвач средно

396 10.3.2021 шивач средно

397 11.3.2021 кранист на мостови и портален кран средно

416 12.3.2021 механик промишлено оборудване средно

425 15.3.2021 стругар средно

429 15.3.2021 камериерка средно

430 15.3.2021 готвач средно

431 15.3.2021 сервитьор средно

432 15.3.2021 помощник готвач средно

448 16.3.2021 психолог висше

449 16.3.2021 медицинска сестра висше

473 18.3.2021 шофьор автобус средно

474 18.3.2021 продавач консултант средно

475 18.3.2021 работник поддръжка средно

488 22.3.2021 работник развъждащ птици в инкубатор основно

492 23.3.2021 мотокарист средно

493 23.3.2021 склададжия средно

494 23.3.2021 механик на транспортни средства средно

496 24.3.2021 фитнес инструктор средно

497 24.3.2021 специалист доставки средно

498 24.3.2021 техник ел. машини средно

503 25.3.2021 машинист пътностроителни машини средно

504 25.3.2021 техник климатични инсталации средно

505 25.3.2021 кредитен консултант средно

507 26.3.2021 машинен оператор млечни продукти средно

508 26.3.2021 работник производство млечни продукти средно

510 26.3.2021 зареждач средно

515 30.3.2021 работник кухня средно

525 31.3.2021 тракторист средно

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