Съобщение за авария

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 53 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 53

Уважаеми клиенти,

поради отстраняване на авария по топлопреносната мрежа, ще бъде спряно топлоподаването на 01.04.2021г. от 9:00ч. до 16:00ч. Спирането ще засегне ж.к."Дружба" бл.№2, 6, 7 и детска градина „Еделвайс“

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.