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4207 са новите случаи на коронавирус в България за последното денонощие, 88 от тях в Сливенско
4207 са новите случаи на коронавирус, открити при направени 17 947 теста. Положителните проби са 23,4% от изследваните. 342 633 са регистрираните с COVID-19 от началото на пандемията, показват данните в Единния информационен портал.
Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 154; Бургас – 235;Варна – 367; Велико Търново – 112; Видин – 17; Враца – 133; Габрово – 33; Добрич – 104; Кърджали – 61; Кюстендил – 65; Ловеч – 88; Монтана – 51; Пазарджик – 91; Перник – 71; Плевен – 124; Пловдив – 344; Разград – 33; Русе – 152; Силистра – 68; Сливен – 88; Смолян – 45; София област – 134; София (град) – 1138; Стара Загора – 238; Търговище – 19; Хасково – 99; Шумен – 78; Ямбол – 65.
Активните случаи са 69 875, в болници се лекуват 10 093 пациенти, 772 от тях са в интензивни отделения.
Още 3869 са оздравели от болестта през последните 24 часа, общият брой излекувани до момента е 259 561.
Вирусът е взел още 129 жертви, а починалите с коронавирус до момента са 13 197.
През вчерашния ден са поставени 13 712 дози ваксина. До момента направените имунизации са 472 443.
Снимка: Станимир Петков