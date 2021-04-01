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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Болницата обявява конкурс за лекари-специализанти

01 април 2021 16:00, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 26 минути, брой четения: 15
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МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява конкурс за лекари - специализанти, става ясно от заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Васислав Петров. Подробности за специалностите, за подаването на документи и провеждането на конкурса, можете да прочетете в прикачения файл :

 

Файлове

Във файла - подробности за конкурса [373KB]

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