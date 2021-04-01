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Криминална хроника Ямбол - 01.04.2021 г.

01 април 2021 17:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 37
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 01.04.2021 г.

 

В РУ-Тунджа е образувано досъдебно производство за незаконно присъединяване към електропреносната мрежа. Вчера в село Челник, при проверка на имот, собственост на 62-годишен мъж, е установено неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, като по този начин са създадени условия за неправилно отчитане на ползваната ел.енергия. Работата по случая продължава.

Служители на РУ - Тунджа са установили 28-годишен, държащ в себе си наркотични вещества. На 30 март в село Болярскo е извършена проверка на лек автомобил „Фолксваген-Голф“ , в хода на която 28-годишен пътник е предал по надлежен ред намиращи се в него 3 пакетчета с марихуана. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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