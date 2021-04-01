Криминална хроника Ямбол - 01.04.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 37

Информационен бюлетин 01.04.2021 г.

В РУ-Тунджа е образувано досъдебно производство за незаконно присъединяване към електропреносната мрежа. Вчера в село Челник, при проверка на имот, собственост на 62-годишен мъж, е установено неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, като по този начин са създадени условия за неправилно отчитане на ползваната ел.енергия. Работата по случая продължава.

Служители на РУ - Тунджа са установили 28-годишен, държащ в себе си наркотични вещества. На 30 март в село Болярскo е извършена проверка на лек автомобил „Фолксваген-Голф“ , в хода на която 28-годишен пътник е предал по надлежен ред намиращи се в него 3 пакетчета с марихуана. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.