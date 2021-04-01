Трус разтресе турски курорт

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 28

Земетресение с магнитуд 4.1 бе регистрирано днес край турския курорт Датча (окръг Мугла), съобщи турската правителствена Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), цитирана от телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Епицентърът на труса е бил в морето край Датча на дълбочина 51 км. Земетресението е станало в 15:33 ч.

Няма данни за ранени и за нанесени материални щети при труса.