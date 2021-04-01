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Трус разтресе турски курорт

01 април 2021 21:19, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 28
Земетресение

Земетресение с магнитуд 4.1 бе регистрирано днес край турския курорт Датча (окръг Мугла), съобщи турската правителствена Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), цитирана от телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Епицентърът на труса е бил в морето край Датча на дълбочина 51 км. Земетресението е станало в 15:33 ч.

Няма данни за ранени и за нанесени материални щети при труса.

Източник: БТА
Снимка: Станимир Петков

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