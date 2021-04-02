Почина Кирил Рашков - Цар Киро

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 27

Един от най-известните ромски лидери Кирил Рашков - Цар Киро е починал тази нощ на 78-годишна възраст.

Преди няколко години Кирил Рашков излезе от затвора след излежаване на присъда за търговия с живак.

През 2011-а година роднини на Цар Киро участваха в катастрофа, при която загина млад мъж. Това доведе до напрежение в пловдивското село Катуница и принуди фамилията да се изсели оттам.