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Почина Кирил Рашков - Цар Киро

02 април 2021 13:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 27
Кирил Рашков-Цар Киро

Един от най-известните ромски лидери Кирил Рашков - Цар Киро е починал тази нощ на 78-годишна възраст.

Преди няколко години Кирил Рашков излезе от затвора след излежаване на присъда за търговия с живак.

През 2011-а година роднини на Цар Киро участваха в катастрофа, при която загина млад мъж. Това доведе до напрежение в пловдивското село Катуница и принуди фамилията да се изсели оттам.

Източник: NOVA

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