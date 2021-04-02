Проф. Венцислав Мутафчийски стана дядо

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

Председателят на Националния оперативен щаб и началник на ВМА проф. Венцислав Мутафчийски стана дядо. Това съобщи премиерът Бойко Борисов в профила си във Фейсбук.

„На проф. Мутафчийски да му е честит внукът - Виктор. С Венци е близко. Така че да му е жив и здрав и той на нас“, пожела Борисов.