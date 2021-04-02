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Проф. Венцислав Мутафчийски стана дядо

02 април 2021 17:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
Венцислав Мутафчийски

Председателят на Националния оперативен щаб и началник на ВМА проф. Венцислав Мутафчийски стана дядо. Това съобщи премиерът Бойко Борисов в профила си във Фейсбук.

„На проф. Мутафчийски да му е честит внукът - Виктор. С Венци е близко. Така че да му е жив и здрав и той на нас“, пожела Борисов.

Източник: Dariknews.bg
Снимка: ВМА

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