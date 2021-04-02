Касата ще плаща за лечението в болница и на диагностицираните с антигенен тест

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

Здравната каса вече ще плаща на болниците за лечението на пациенти с коронавирус, които са диагностицирани с антигенен тест, съобщава NOVA.

Досега Касата признаваше само PCR тестовете като доказателство за COVID-19.

За пропуска сигнализираха преди дни от Българския лекарски съюз. Промяната вече е факт, а условието е изследването да е направено в оторизирано лечебно заведение или лаборатория, за да няма съмнение в резултатите.