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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Касата ще плаща за лечението в болница и на диагностицираните с антигенен тест

02 април 2021 20:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46
Тест за коронавирус

Здравната каса вече ще плаща на болниците за лечението на пациенти с коронавирус, които са диагностицирани с антигенен тест, съобщава NOVA.

Досега Касата признаваше само PCR тестовете като доказателство за COVID-19.

За пропуска сигнализираха преди дни от Българския лекарски съюз. Промяната вече е факт, а условието е изследването да е направено в оторизирано лечебно заведение или лаборатория, за да няма съмнение в резултатите.

Източник: NOVA
Снимка: Станимир Петков

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