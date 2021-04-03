4013 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 82 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 49 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 49

4013 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 20 647 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 350 340, като активните са 70 811.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 175, Бургас – 260, Варна – 345, Велико Търново – 122, Видин – 21, Враца – 98, Габрово – 45, Добрич – 93, Кърджали – 56, Кюстендил – 46, Ловеч – 59, Монтана – 41, Пазарджик – 146, Перник – 67, Плевен – 89, Пловдив – 322, Разград – 47, Русе – 161, Силистра – 63, Сливен – 82, Смолян – 49, София област – 122, София (град) – 1018, Стара Загора – 195, Търговище – 51, Хасково – 81, Шумен – 86, Ямбол – 73.

През изминалото денонощие са били излекувани 3996 души, а за целия период – 266 091.

В болница за лечение са настанени 10 382 души, от които 753 са в интензивни отделения.

125 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 13 438.

Към момента общо 498 085 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 083.