Моторист и лек автомобил се удариха на изхода на Ямбол към Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 55 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 55

Мотоциклетист е ранен след катастрофа с лек автомобил на изхода на Ямбол към Сливен, съобщи слушател на Радио/TV 999, който е изпратил и снимка. Инцидентът е станал около 15:00 часа на 02.04.2021. Мотористът е в болница с фрактура на ръка и израстък на прешлен, с комоцио и без опасност за живота.

По първоначални данни мъжът е около 44-годишен с адресни регистрации на различни места в област Ямбол.

Според първоначалния оглед мотоциклетът се е движел по бул. „Европа“ в посока Сливен. Автомобилът, в чиято задна част се удря мотора, е навлязъл в кръстовището от платното за с. Кабиле, научи 999.

Работи се по различни версии, като една от тях е отнемане предимството на моториста от лекия автомобил.

Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни.