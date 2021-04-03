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Моторист и лек автомобил се удариха на изхода на Ямбол към Сливен
Мотоциклетист е ранен след катастрофа с лек автомобил на изхода на Ямбол към Сливен, съобщи слушател на Радио/TV 999, който е изпратил и снимка. Инцидентът е станал около 15:00 часа на 02.04.2021. Мотористът е в болница с фрактура на ръка и израстък на прешлен, с комоцио и без опасност за живота.
По първоначални данни мъжът е около 44-годишен с адресни регистрации на различни места в област Ямбол.
Според първоначалния оглед мотоциклетът се е движел по бул. „Европа“ в посока Сливен. Автомобилът, в чиято задна част се удря мотора, е навлязъл в кръстовището от платното за с. Кабиле, научи 999.
Работи се по различни версии, като една от тях е отнемане предимството на моториста от лекия автомобил.
Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни.
Източник: Радио/TV 999