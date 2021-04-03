България отваря детски кътове в офиси на компании и институции

Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 43 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 43

Детските кътове трябва да бъдат създадени в офисите на 105 компании, общински и обществени институции. Проектът възлиза на 3,3 милиона евро и ще бъде финансиран от оперативната програма за развитие на човешките ресурси.

278 опитни специалисти ще се грижат за 1700 деца, чиито родители са наети в 86 компании и 19 институции. Детски кътове ще бъдат открити в сградите на общинската администрация в Смядово, Нови пазар, Тополовград, Сърница, Съединение, Своге и други общини, както и в българското Министерство на финансите.