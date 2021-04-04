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1919 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 64 от тях в Сливенско
1919 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 10 648 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 352 259, като активните са 69 177.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 54, Бургас – 256, Варна – 216, Велико Търново – 33, Видин – 5, Враца – 39, Габрово – 6, Добрич – 56, Кърджали – 19, Кюстендил – 31, Ловеч – 32, Монтана – 8, Пазарджик – 40, Перник – 48, Плевен – 48, Пловдив – 161, Разград – 14, Русе – 42, Силистра – 25, Сливен – 64, Смолян – 26, София област – 86, София (град) – 481, Стара Загора – 28, Търговище – 34, Хасково – 19, Шумен – 17, Ямбол – 31.
През изминалото денонощие са били излекувани 3484 души, а за целия период – 269 575.
В болница за лечение са настанени 10 521 души, от които 758 са в интензивни отделения.
69 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 13 507.
Към момента общо 502 078 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3993.
Снимка: Станимир Петков