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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кметът Стефан Радев: Гласувах да продължи икономическото развитие на България

04 април 2021 10:47, Връзки с обществеността
Излъчване: Община Сливен преди 30 минути, брой четения: 18
Стефан Радев - парламентарни избори 2021

Кметът на община Сливен Стефан Радев упражни правото си на глас в СУ „Йордан Йовков“ в 10часа. Пред журналисти той заяви, че вотът му е за продължаване на икономическото развитие на България. „Гласувах за продължаване повишаването доходите на хората, за продължаване на икономическото развитие на страната и благоденствието на нашата родина“. Кметът призова гражданите, които все още се колебаят, да излязат да гласуват, защото  е важно за бъдещето всички.

„Това е моментът, в който можем да изразим волята си като граждани и сами да решаваме съдбините си“, каза Стефан Радев. 

Снимки

Стефан Радев - парламентарни избори 2021
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