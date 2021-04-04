Кметът Стефан Радев: Гласувах да продължи икономическото развитие на България

Община Сливен преди 30 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 18

Кметът на община Сливен Стефан Радев упражни правото си на глас в СУ „Йордан Йовков“ в 10часа. Пред журналисти той заяви, че вотът му е за продължаване на икономическото развитие на България. „Гласувах за продължаване повишаването доходите на хората, за продължаване на икономическото развитие на страната и благоденствието на нашата родина“. Кметът призова гражданите, които все още се колебаят, да излязат да гласуват, защото е важно за бъдещето всички.

„Това е моментът, в който можем да изразим волята си като граждани и сами да решаваме съдбините си“, каза Стефан Радев.

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