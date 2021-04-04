Полезно за Вас, родители!

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ДГ "Детски рай" преди 19 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 13

"Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.“

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