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Земетресение разлюля Благоевградско

05 април 2021 09:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
Земетресение

Трус от 3,5 по Рихтер е бил усетен тази нощ в 02:31 ч. на територията на Благоевград. Това съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Земетресението е било на дълбочина от 13 км. Епицентърът му е бил на 9 км югозападно от Благоевград и на 85 км от София.

Няма данни трусът да е бил усетен от жителите на околните места, разположени до епицентъра му.

Източник: Dariknews.bg
Снимка: Станимир Петков

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