Земетресение разлюля Благоевградско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

Трус от 3,5 по Рихтер е бил усетен тази нощ в 02:31 ч. на територията на Благоевград. Това съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Земетресението е било на дълбочина от 13 км. Епицентърът му е бил на 9 км югозападно от Благоевград и на 85 км от София.

Няма данни трусът да е бил усетен от жителите на околните места, разположени до епицентъра му.