Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 05.04.2021 г.

05 април 2021 13:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 22
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 05.04.2021 г.

 

Бързо производство за управление на МПС след употреба на наркотици е образувано в РУ-Ямбол. На 4 април, около 14:00 часа, на бул. „Крайречен“ в областния град е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген голф”, управляван от 29-годишен местен жител. При тестване на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е реагирало положително за амфетамин и метамфетамин. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

« предишна


 