Криминална хроника Ямбол - 05.04.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 22

Информационен бюлетин 05.04.2021 г.

Бързо производство за управление на МПС след употреба на наркотици е образувано в РУ-Ямбол. На 4 април, около 14:00 часа, на бул. „Крайречен“ в областния град е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген голф”, управляван от 29-годишен местен жител. При тестване на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е реагирало положително за амфетамин и метамфетамин. Работата по случая продължава.