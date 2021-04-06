3860 са новите случаи на коронавирус в България през последното денонощие, 64 от тях в Сливенско

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3860 са новите случаи на коронавирус – 20% от изследваните 19 210 проби. Потвърдените с COVID-19 от началото на пандемията са 356 859, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 162; Бургас – 86; Варна – 251; Велико Търново – 103; Видин – 30; Враца – 69; Габрово – 66; Добрич – 74; Кърджали – 67; Кюстендил – 69; Ловеч – 80; Монтана – 80; Пазарджик – 62; Перник – 57; Плевен – 104; Пловдив – 384; Разград – 40; Русе – 167; Силистра – 95; Сливен – 64; Смолян – 65; София област – 121; София (град) – 1029; Стара Загора – 227; Търговище – 40; Хасково – 99; Шумен – 120; Ямбол – 49.

Активните случаи са 69 644. В болница се лекуват 10 402 пациенти, 734 от тях са в интензивни отделения.

За последните 24 часа оздравелите са 2996 от общо 273 429 преборили болестта.

През вчерашния ден от инфекцията са починали 197 души, жертвите на вируса вече са 13 786.

Още 6479 дози ваксина са били поставени през последните 24 часа. Направените имунизации до момента са 510 049.