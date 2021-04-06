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Почина журналистът Георги Коритаров
Журналистът Георги Коритаров е починал, съобщи изпълнителният директор на телевизия "Европа" Георги Харизанов, в която той имаше предаване. Вчера по обяд журналистът е бил откаран в болница "Токуда", където е дал положителен PCR за коронавирус, имал е и сърдечна недостатъчност, написа "24 часа".
Георги Коритаров е роден е на 10 май 1959 г. в София. През 1979 г. завършва специалност славянска филология - сърбохърватски език, в Софийския университет "Климент Охридски". Владее сръбски, хърватски, руски, полски, английски и китайски, ползва и албански език.
Първата му работа като журналист е във вестник "Демокрация" където е парламентарен репортер. Работи също за вестниците "Демокрация 91" и "Континент".
От 1992 г. е в Радио "Свободна Европа", където първо е политически репортер, а по-късно става водещ на предаванията "Радиожурнал", "Светът в 13", "Преди полунощ" и "Балкански компас".
От началото на 2005 г. Коритаров е в "Нова телевизия", където води токшоуто "Коритаров Live". По-късно става част от сутрешния блок "Здравей, България".
Източник: Дневник.бг
Снимка: Надежда Чипева, Капитал