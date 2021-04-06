Скръбна вест

Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 33

На 06.04.2021 г. изгубихме завинаги

Пенка Илиева Симеонова

председател на общинското и областно сдружение

към „Съюз на пенсионерите – 2004 Обединени“

Угасна достолепният й живот, нейната неуморност и безпределна отдаденост към обществените дела.

Новината за кончината й тревожно ни разтърси.

Скърбим!

Потъваме в спомени от преживяното.

Ще я помним с неуморното й трудолюбие, с бодрия й дух и активната й деятелност.

Вечна и жива да е паметта й!

Поклон! Поклон!

От всички пенсионерски клубове на Община Сливен.