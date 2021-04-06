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Скръбна вест

06 април 2021 15:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 33
Пенка Симеонова

На 06.04.2021 г. изгубихме завинаги

Пенка Илиева Симеонова

председател на общинското и областно сдружение

към „Съюз на пенсионерите – 2004 Обединени“

 

Угасна достолепният й живот, нейната неуморност и безпределна отдаденост към обществените дела.

Новината за кончината й тревожно ни разтърси.

Скърбим!

Потъваме в спомени от преживяното.

Ще я помним с неуморното й трудолюбие, с бодрия й дух и активната й деятелност.

Вечна и жива да е паметта й!

Поклон! Поклон!

 

От всички пенсионерски клубове на Община Сливен.

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