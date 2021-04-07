4004 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 85 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 55 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 55

4004 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 17 576 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 360 863, като активните са 70 757.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 125, Бургас – 330, Варна – 369, Велико Търново – 85, Видин – 26, Враца – 72, Габрово – 43, Добрич – 101, Кърджали – 28, Кюстендил – 56, Ловеч – 68, Монтана – 54, Пазарджик – 95, Перник – 97, Плевен – 106, Пловдив – 334, Разград – 30, Русе – 165, Силистра – 66, Сливен – 85, Смолян – 55, София област – 189, София (град) – 914, Стара Загора – 219, Търговище – 44, Хасково – 142, Шумен – 65, Ямбол – 41.

През изминалото денонощие са били излекувани 2759 души, а за целия период – 276 188.

В болница за лечение са настанени 10 355 души, от които 755 са в интензивни отделения.

132 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 13 918.

Към момента общо 519 635 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 9586.