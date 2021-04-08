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Новите случаи на COVID-19 в България за последното денонощие са 3556, 67 от тях в Сливенско

08 април 2021 09:02, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 63
Данни за коронавирус

Новите случаи на COVID-19 са 3556, 20% от изследваните 17 713 проби. Потвърдените с коронавирус от началото на пандемията са 364 419, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 125; Бургас – 227; Варна – 338; Велико Търново – 91; Видин – 27; Враца – 73; Габрово – 50; Добрич – 113; Кърджали – 77; Кюстендил – 48; Ловеч – 54; Монтана – 64; Пазарджик – 99; Перник – 57; Плевен – 83; Пловдив – 347; Разград – 21; Русе – 129; Силистра – 41; Сливен – 67; Смолян – 47; София област – 122; София (град) – 815; Стара Загора – 162; Търговище – 64; Хасково – 64; Шумен – 105; Ямбол – 46.

71 720 са активните случаи. В болници се лекуват 10 429 пациенти, 777 от тях са в интензивни отделения.

Оздравели са още 2477 души, а общият брой на преболедувалите е 278 665.

Нови 116 жертви е взела болестта през последните 24 часа, починалите до момента са 14 034.

През вчерашния ден са поставени 13 819 дози ваксина. Общият брой на направените имунизации е 533 453.

Снимка: Станимир Петков

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