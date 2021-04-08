Два тира катастрофираха на „Тракия“, единият се запали

Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 30

Катастрофа затвори АМ "Тракия" в двете посоки. Инцидентът е станал на 6 км от скоростния път в посока Бургас. По първоначални данни са се ударили два тежкотоварни автомобила и единият се е запалил, съобщават от МВР.

Веднага към мястото са изпратени екипи на полицията и пожарната.

Въведен е обходен маршрут за всички МПС по път I-8 Вакарел – Нови Хан – София и обратно. ​Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, предупреждават от АПИ.