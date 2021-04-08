Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди 38 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 17

Днес 08.04 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването на блоковете в кв. "Клуцохор" до 14.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.