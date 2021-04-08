Община Сливен изгради допълнително улично осветлението по пътя за долна лифтена станция

Община Сливен преди 15 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 8

Във връзка с повишаване безопасността и сигурността на движение по пътищата, Община Сливен подобри поетапно уличното осветление по пътя за долна лифтена станция. Районът е със засилено движение, както на автомобили, така и на туристи и пешеходци.

Строително-монтажните дейности по трасето приключиха преди няколко дни.

Монтирани са 11 нови електрически стълбове и LED осветителни тела, подменени са и вече съществуващите, изградено е и прилежащо окабеляване.

Ремонтните дейности са изпълнени в предвидените срокове. Финансирането е осигурено от Община Сливен.