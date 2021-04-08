Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор,кв Комлука,кв Звездите,кв К Фичето,кв Ново село, кв Сини камъни , кв. Българка и В. зона

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

Днес 08.04 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването в кварталите: Клуцохор, Комлука, Звездите, Кольо Фичето, Ново село, Сини камъни, част от кв Българка и Вилна зона до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.