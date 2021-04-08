Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нехранителните търговски вериги в България възобновяват работата си след заплаха за организиране на протести

08 април 2021 13:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38
МОЛ

Под заплахата от евентуален протест, издаден вчера от нехранителни хипермаркети, властите решиха да ги отворят. Здравният министър Костадин Ангелов обяви, че това ще бъде записано в заповед, която ще направи публично достояние днес. Това ще изисква магазините да предоставят 8-10 кв. метра търговска площ за всеки клиент. Такова беше предложението на хипермаркетите - да работят, приемайки определен брой посетители наведнъж.

Заповедта ще включва и приетия график за връщане на учениците в училищата, но ще обхваща периода до 30 април, защото дотогава е в сила аварийната епидемична ситуация.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com

« предишнаследваща »


 