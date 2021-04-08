Нехранителните търговски вериги в България възобновяват работата си след заплаха за организиране на протести

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

Под заплахата от евентуален протест, издаден вчера от нехранителни хипермаркети, властите решиха да ги отворят. Здравният министър Костадин Ангелов обяви, че това ще бъде записано в заповед, която ще направи публично достояние днес. Това ще изисква магазините да предоставят 8-10 кв. метра търговска площ за всеки клиент. Такова беше предложението на хипермаркетите - да работят, приемайки определен брой посетители наведнъж.

Заповедта ще включва и приетия график за връщане на учениците в училищата, но ще обхваща периода до 30 април, защото дотогава е в сила аварийната епидемична ситуация.