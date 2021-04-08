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Нехранителните търговски вериги в България възобновяват работата си след заплаха за организиране на протести
Под заплахата от евентуален протест, издаден вчера от нехранителни хипермаркети, властите решиха да ги отворят. Здравният министър Костадин Ангелов обяви, че това ще бъде записано в заповед, която ще направи публично достояние днес. Това ще изисква магазините да предоставят 8-10 кв. метра търговска площ за всеки клиент. Такова беше предложението на хипермаркетите - да работят, приемайки определен брой посетители наведнъж.
Заповедта ще включва и приетия график за връщане на учениците в училищата, но ще обхваща периода до 30 април, защото дотогава е в сила аварийната епидемична ситуация.
Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com