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Детска градина "Детски рай" организира Великденски базар

08 април 2021 19:24, Ирена Митева (Детска градина "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 20
Великденски базар в детска градина "Детски рай"

Скъпи родители и приятели,

каним Ви на Великденския базар на детска градина "Детски рай" на 22 и 23.04.2021 година от 16 до 18 часа!

Очакваме Ви с нетърпение и пъстро настроение!

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