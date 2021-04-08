Детска градина "Детски рай" организира Великденски базар

ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

Скъпи родители и приятели,

каним Ви на Великденския базар на детска градина "Детски рай" на 22 и 23.04.2021 година от 16 до 18 часа!

Очакваме Ви с нетърпение и пъстро настроение!