Прекъсване на водоподаването в кв„ К Фичето,кв Ново село, кв Сини камъни , кв. Българка и В. зона

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

Днес 09.04.2021г. /Петък/ поради авария от 09.30 ч до 16.30.чще бъде прекъснато водоподаването в кварталите: Кольо Фичето, Ново село, Сини камъни, част от кв Българка и Вилна зона . ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.Възможно временно замътване при възстановяване на водоподаването.