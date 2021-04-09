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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в кв„ К Фичето,кв Ново село, кв Сини камъни , кв. Българка и В. зона

09 април 2021 08:41, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34

Днес 09.04.2021г. /Петък/ поради авария от 09.30 ч до 16.30.чще бъде прекъснато водоподаването в кварталите: Кольо Фичето, Ново село, Сини камъни, част от кв Българка и Вилна зона . ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.Възможно временно замътване при възстановяване на водоподаването.

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