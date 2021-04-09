Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

През изминалото денонощие има по-малко заразени с коронавирус в България - 2957, 47 от тях в Сливенско

09 април 2021 09:31, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 61
Тест за коронавирус

Новите случаи на инфектирани с коронавирус са 2957 за последното денонощие при направени 16 083 теста, според данните на Единия информационен портал. Така процентът положителни проби е 18,4.

10 404 души са приети в болници, а в интензивни отделения са 813 души.

Починалите за последното денонощие с коронавирус са 136 души. Излекуваните са 3314. Активните случаи на зараза са 71 227.

През изминалото денонощие са поставени 19 063 дози ваксини.

Най-много са новорегистрираните случаи в София, Варна и Пловдив.

Данните за новите случаи по области показват още: Благоевград - 94 нови случая, Бургас - 177, Варна - 279, Велико Търново - 56, Видин - 20, Враца - 70, Габрово - 34, Добрич - 102, Кърджали - 81, Кюстендил - 48, Ловеч - 62, Монтана - 39, Пазарджик - 111, Перник - 70, Плевен - 68, Пловдив - 234, Разград - 38, Русе - 113, Силистра - 33, Сливен - 47, Смолян - 21, София-град - 716, София-област - 96, Стара Загора - 128, Търговище - 29, Хасково - 90, Шумен - 62, Ямбол - 39.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 