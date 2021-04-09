През изминалото денонощие има по-малко заразени с коронавирус в България - 2957, 47 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 61 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 61

Новите случаи на инфектирани с коронавирус са 2957 за последното денонощие при направени 16 083 теста, според данните на Единия информационен портал. Така процентът положителни проби е 18,4.

10 404 души са приети в болници, а в интензивни отделения са 813 души.

Починалите за последното денонощие с коронавирус са 136 души. Излекуваните са 3314. Активните случаи на зараза са 71 227.

През изминалото денонощие са поставени 19 063 дози ваксини.

Най-много са новорегистрираните случаи в София, Варна и Пловдив.

Данните за новите случаи по области показват още: Благоевград - 94 нови случая, Бургас - 177, Варна - 279, Велико Търново - 56, Видин - 20, Враца - 70, Габрово - 34, Добрич - 102, Кърджали - 81, Кюстендил - 48, Ловеч - 62, Монтана - 39, Пазарджик - 111, Перник - 70, Плевен - 68, Пловдив - 234, Разград - 38, Русе - 113, Силистра - 33, Сливен - 47, Смолян - 21, София-град - 716, София-област - 96, Стара Загора - 128, Търговище - 29, Хасково - 90, Шумен - 62, Ямбол - 39.