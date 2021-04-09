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Кола се вряза в жилищен блок в Бургас

09 април 2021 09:58, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 26
Снимка от мястото на инцидента

Автомобил се вряза в жилищен блок в Бургас и повреди рампа за инвалидни колички пред входа. Преди да спре във фасадата на жилищната сграда, ударил други паркирани коли и преминал през градинката. Инцидентът е от вчера следобед, информира NOVA.

Инцидентът се случил около 15:00 часа следобед в четвъртък. Колата спряла в стената под първия етаж, а в стаята спяло дете на годинка. Преди да се удари в блока, автомобилът преминал през градинката.

Източник: NOVA

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