Кола се вряза в жилищен блок в Бургас

Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 26

Автомобил се вряза в жилищен блок в Бургас и повреди рампа за инвалидни колички пред входа. Преди да спре във фасадата на жилищната сграда, ударил други паркирани коли и преминал през градинката. Инцидентът е от вчера следобед, информира NOVA.

Инцидентът се случил около 15:00 часа следобед в четвъртък. Колата спряла в стената под първия етаж, а в стаята спяло дете на годинка. Преди да се удари в блока, автомобилът преминал през градинката.