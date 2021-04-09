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"Седмицата на гората"

09 април 2021 13:32, Ирена Митева (Детска градина "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 28
"Седмицата на гората"

Във връзка с екологичното образование, с децата в групите отбелязохме "Седмицата на гората".

Снимки

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