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Български хелзинкски комитет: Създаването на специална институция, разследваща главния прокурор, е противоконституционно
Фигурата на прокурор в разследването срещу главния прокурор е противоконституционна, според становище на Българския хелзинкски комитет по делото, заведено в Конституционния съд, за да се установи дали последните промени в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс противоречат на основния закон . Новите текстове бяха приети от ГЕРБ и Обединените патриоти в края на работата на последния парламент, докато президентът Румен Радев сигнализира Конституционния съд. Според правозащитната организация, за да може изобщо да бъде възможен контрол над главния прокурор, неговите правомощия трябва да бъдат ограничени. Това обаче не би могло да се случи с правна фигура, която противоречи на Конституционния съд.
Източник: БНР
Снимка: БГНЕС