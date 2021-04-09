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Сливен, кратки вечерни новини, 09.04.2021 г., петък

09 април 2021 15:47, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 45 минути, брой четения: 52
Сливен

Над 220 хил. лв. отпусна Община Сливен за цялостен ремонт на покрива на бившето училище „Антон Иванов“ в кв. „Клуцохор“, основно е почистен и дворът на обекта.

Четири лишени от свобода жени и служител в затвора в Сливен са диагностицирани с COVID-19.

Сред новозаболелите през последното денонощие 47 жители на област Сливен е медицинска сестра от болничната помощ – отново се наблюдават семейни огнища, с повече от двама болни.

Нито едно нарушение не е констатирано при направени над 400 проверки на мерките и карантината в Сливенско през изминалото денонощие.

Сливен ще има още двама депутати, стана ясно след като ЦИК окончателно разпредели мандатите – освен шестимата, избрани от 21 МИР, в Народното събрание влизат бившият кмет Кольо Милев и пианистката и видна протестърка Валентина Василева – Филаделфевс.

Пет сливенски квартала останаха днес без водоподаване заради авария.

Служители от Държавното горско стопанство в Сливен засадиха дръвчета по пътя Сливен – Бяла по случай професионалния си празник.

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