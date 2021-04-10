2803 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 75 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 53 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 53

2803 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 16 965 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 370 179, като активните са 71 002.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 97, Бургас – 155, Варна – 250, Велико Търново – 88, Видин – 18, Враца – 52, Габрово – 37, Добрич – 79, Кърджали – 41, Кюстендил – 23, Ловеч – 53, Монтана – 46, Пазарджик – 79, Перник – 48, Плевен – 71, Пловдив – 244, Разград – 31, Русе – 120, Силистра – 42, Сливен – 75, Смолян – 32, София област – 92, София (град) – 662, Стара Загора – 157, Търговище – 36, Хасково – 68, Шумен – 53, Ямбол – 54.

През изминалото денонощие са били излекувани 2890 души, а за целия период – 284 869.

В болница за лечение са настанени 10 271 души, от които 812 са в интензивни отделения.

138 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 14 308.

Към момента общо 567 396 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 14 874.