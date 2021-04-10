Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Земетресение разлюля Румъния

10 април 2021 12:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 32
Земетресение

Земетресение с магнитуд 4,4 по Рихтер е регистрирано в югоизточната част на Румъния, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център. Трусът е регистриран снощи в 21:36 ч. местно време.

Епицентърът е бил разположен на 78 км северозападно от град Бузау. Огнището на труса е било на дълбочина 80 км.

Няма съобщения за жертви или разрушения.

Източник: Dariknews.bg
Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 