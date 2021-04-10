Земетресение разлюля Румъния

Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 32

Земетресение с магнитуд 4,4 по Рихтер е регистрирано в югоизточната част на Румъния, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център. Трусът е регистриран снощи в 21:36 ч. местно време.

Епицентърът е бил разположен на 78 км северозападно от град Бузау. Огнището на труса е било на дълбочина 80 км.

Няма съобщения за жертви или разрушения.