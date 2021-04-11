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1352 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 38 от тях в Сливенско
1352 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 9 118 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 371 531, като активните са 71 381.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 45, Бургас – 127, Варна – 174, Велико Търново – 26, Видин – 1, Враца – 34, Добрич – 41, Кърджали – 14, Кюстендил – 37, Ловеч – 18, Монтана – 3, Пазарджик – 31, Перник – 54, Плевен – 33, Пловдив – 126, Разград – 14, Русе – 23, Силистра – 10, Сливен – 38, Смолян – 17, София област – 55, София (град) – 314, Стара Загора – 27, Търговище – 28, Хасково – 30, Шумен – 5, Ямбол – 27.
През изминалото денонощие са били излекувани 930 души, а за целия период – 285 799.
В болница за лечение са настанени 10 365 души, от които 801 са в интензивни отделения.
43 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 14 351.
Към момента общо 571 062 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3666.
Снимка: Станимир Петков