1352 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 38 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 46 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 46

1352 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 9 118 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 371 531, като активните са 71 381.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 45, Бургас – 127, Варна – 174, Велико Търново – 26, Видин – 1, Враца – 34, Добрич – 41, Кърджали – 14, Кюстендил – 37, Ловеч – 18, Монтана – 3, Пазарджик – 31, Перник – 54, Плевен – 33, Пловдив – 126, Разград – 14, Русе – 23, Силистра – 10, Сливен – 38, Смолян – 17, София област – 55, София (град) – 314, Стара Загора – 27, Търговище – 28, Хасково – 30, Шумен – 5, Ямбол – 27.

През изминалото денонощие са били излекувани 930 души, а за целия период – 285 799.

В болница за лечение са настанени 10 365 души, от които 801 са в интензивни отделения.

43 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 14 351.

Към момента общо 571 062 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3666.