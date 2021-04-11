Времето в неделя ще продължи да се затопля

Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 37

Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Ще продължи да се затопля и максималните температури ще са между 15° и 20°. Това е прогнозата на НИМХ.

В планините времето ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, по високите и открити части – умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 8°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималните температури на въздуха ще са 10-12°. Температурата на морската вода е около 8°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В Сливен ще бъде предимно слънчево. Ще бъде почти тихо с минимална температура 1° и максимална 18°.