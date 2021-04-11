Трус от 4,5 по Рихтер край бреговете на Гърция

Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 32

Земетресение с магнитуд 4,5 бе регистрирано днес край бреговете на Гърция, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център.

По негови данни епицентърът е на 90 км западно от град Патра с население 168 000 души. Трусът е станал на 8 км дълбочина.

Засега няма данни за пострадали и за разрушения.