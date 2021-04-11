Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Здравният министър: Обсъждаме разхлабването и на други мерки
Здравният министър проф. Костадин Ангелов заяви, че се обмисля разхлабването на още от противоепидемичните мерки с оглед на спада в заболеваемостта. Това стана по време на посещението му заедно с премиера в Пловдивско днес.
„Това е добра индикация, че мерките работят и ако продължава тази тенденция, обсъждаме разхлабването и на други мерки“, заяви Ангелов.
Според премиера Борисов е добре да се обмислят и възможностите за връщане на публика по стадионите, съобщиха от правителствената информационна служба.
"Единствено някои наши опоненти не разбраха сериозността на ситуацията. Шегуват се с вируса, оспорват мерките, но когато самите те се разболеят - тичат по болниците и искат да ги лекуват с ремдесивир", коментира Борисов.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/zdravniiat-ministyr-obsyzhdame-razhlabvaneto-i-na-drugi-merki-2266740