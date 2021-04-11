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Здравният министър: Обсъждаме разхлабването и на други мерки

11 април 2021 16:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
От ляво надясно: Костадин Ангелов и Бойко Борисов

Здравният министър проф. Костадин Ангелов заяви, че се обмисля разхлабването на още от противоепидемичните мерки с оглед на спада в заболеваемостта. Това стана по време на посещението му заедно с премиера в Пловдивско днес.

„Това е добра индикация, че мерките работят и ако продължава тази тенденция, обсъждаме разхлабването и на други мерки“, заяви Ангелов.

Според премиера Борисов е добре да се обмислят и възможностите за връщане на публика по стадионите, съобщиха от правителствената информационна служба.

"Единствено някои наши опоненти не разбраха сериозността на ситуацията. Шегуват се с вируса, оспорват мерките, но когато самите те се разболеят - тичат по болниците и искат да ги лекуват с ремдесивир", коментира Борисов.

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