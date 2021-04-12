Прекъсване водоподаването на част от кв.Ново село

ВиК-Сливен преди 38 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 37

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 12.04.2021г.(понеделник) от 09:30ч. до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Ново село" - северно от бул. "Панайот Хитов"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.