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462 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 7 от тях в Сливенско
462 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 3658 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 371 993, като активните са 71 317.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 2, Бургас – 13, Варна – 27, Велико Търново – 7, Видин – 4, Враца – 8, Габрово – 10, Добрич – 4, Кърджали – 8, Кюстендил – 12, Ловеч – 12, Монтана – 1, Пазарджик – 3, Перник – 29, Плевен – 19, Пловдив – 33, Разград – 6, Русе – 31, Силистра – 7, Сливен – 7, Смолян – 13, София област – 30, София (град) – 143, Стара Загора – 6, Търговище – 8, Хасково – 10, Шумен – 1, Ямбол – 8.
През изминалото денонощие са били излекувани 459 души, а за целия период – 286 258.
В болница за лечение са настанени 10 382 души, от които 797 са в интензивни отделения.
67 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 14 418.
Към момента общо 572 662 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1600.
Снимка: Станимир Петков